非洲肯亞一所小學發生一起悲劇，一名老師要體罰學生，40多名學生嚇得逃跑，但在逃跑過程中學生們互相推擠，不少人被踩踏，還有人墜樓，最後造成14人慘死的悲劇。

綜合外媒報導，肯亞卡卡梅加市一所小學在4日下午放學時間，突然有多名學生在一條狹長的樓梯上奔跑推擠，過程中有許多人被踩踏，還有幾名學生從3樓墜樓；當地警方抵達現場，初估有40多人受傷，13人當場死亡，1人送醫後搶救無效。

根據其中一名學生的母親表示，學生會瘋狂逃跑，是因為校內有名老師要處罰毆打學生；還有一名學生表示，當時老師就在後方追趕他們。因當地法律規定，學校禁止體罰學生，目前警方仍在調查案發詳細經過。

許多受害者家長得知消息後相當痛心，因此悲劇而失去孩子的家長更是悲痛欲絕，肯亞前總理也在推特對這起悲劇哀悼，「盼受傷的孩子能早日康復，受影響的家庭都能振作起來。」

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(中時電子報)