全新(2455)公布1月合併營收為2.17億元，年成長52.08%，全新表示，雖然公司廠區在台灣，生產未受到大陸新型冠狀病毒疫情影響，但大陸地區生產因疫情停擺，後續影響仍待觀察，由於1月營收表現亮眼，今天股價強勢收高。

儘管1月有農曆年長假，但因客戶訂單強勁，砷化鎵廠-全新及宏捷科(8086)1月合併營收表現不俗，其中全新1月合併營收為2.17億元，月減3.5%，年成長52.08%。

大陸地區生產因新型冠狀病毒疫情大爆發呈現停擺，各地區復工也延至2月10日以後，全新因廠區在台灣，生產未受到影響，不過全新表示，此次疫情造成大陸地區廠商生產受到影響，復工後產能恢復狀況仍待觀察。

2020年為5G元年，原本市場樂觀看待今年5G手機銷售，但大陸新冠狀病毒疫情持續延燒，高通也謹慎看待此次疫情對手機產業的影響，不過高通表示，今年最大的幾個5G市場應該是美國、南韓與日本，可望抵銷疫情干擾，並將2020年5G手機銷售量預估值保持在1.75億支到2.25億支不變。

(時報資訊)