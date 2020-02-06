新北市政府今（6）日公布最新人事異動，包含水利局等9位一級機關副首長大搬風。新聞局表示人事調整主要希望培養人才，增加同仁歷練。根據了解，事務官出身的新北市長侯友宜希望多鼓勵公務員，此番調整除了有以往警界每隔數年就會輪調職務的風氣外，更多是要讓事務官增加歷練，往直升局長目標前進。

本次調整有水利局副局長諶錫輝調任農業局副局長、經濟發展局副局長黃正誠調任水利局副局長、市府參議林敬榜調任經濟發展局副局長、教育局副局長黃靜怡調任市府參議、市府參議王秉晟調任秘書處副處長、客家事務局副局長湯瑞雪調任市府參議、觀光旅遊局副局長林崇智調任客家事務局副局長、研究發展考核委員會副主任委員莊榮哲調任觀光旅遊局副局長、秘書處副處長紀淑娟調任研究發展考核委員會副主任委員。

侯友宜日前也曾公開表示，鼓勵所有的事務官副局長，能直接升局長，因為對基層最了解、最清楚整個過程，可以帶著團隊齊心齊力往前走，在就任一年後馬上再進行副局長的人事調整，就是要帶頭全力拚市政，力拚2022連任之打算。

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(中時電子報)