武漢肺炎疫情持續在全球延燒，美國伊利諾伊州（Illinois）近日發生一起惡作劇，有2名男子突然跑到超市大鬧，其中1人戴著口罩，背上還貼著「小心我有武漢肺炎」的標示，接著對架上的貨品噴灑不明液體，引發超市內的民眾恐慌，目前警方正積極追查2名男子的行蹤。

綜合外媒報導，事發於2日下午4時左右，喬利埃特市（Joliet）警方表示，有2名20多歲的男子走進當地一間沃爾瑪超市（Walmart），其中1人戴著黃色口罩，背上則貼著手工標語「小心我有武漢肺炎」，2人對著農產品、衣服、美容用品等開始一陣瘋狂亂噴，隨後便火速駕車逃逸無蹤。

事後，沃爾瑪超市對店內進行徹底清潔，光是清潔費用就高達美金2,400元（約台幣7萬多元），此外還扔掉了10多種商品，粗估損失金額達美金7,300元（約新台幣21萬元）。經證實2名男子噴灑的液體是Lysol牌清潔劑，而警方近來也公布監視器畫面，盼民眾能提供相關線索。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)