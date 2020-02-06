武漢肺炎疫情在大陸不斷議延燒，4日河南省鄭州市才宣布半封城，鴻海集團就宣佈配合大陸各地政府政策，預計將在10日復工，不過1間中部機械大廠的崑山代理商在6日上午接到消息，預計延至25日才開工。

河南省鄭州市政府4日才宣布進入「封閉式管理」，而在鄭州市有富士康組裝廠的鴻海集團仍宣布10日開工，主要是因攸關全球七分之一手機產能；5日鴻海集團又發出聲明表示，第一點、2月10日大陸主要廠區的復工計畫不變；第二點、各地政府的防疫管制有助於集團復工準備；第三點、目前已經掌握各地政府的管制政策。

通知書上提到，不聘請湖北、溫州等地人員。（圖／讀者提供）

不過同樣在大陸崑山有設立工廠的中部機械大廠，6日上午發出通知，表示開工日期延至2月21日24點，不過22、23日為週六、日，差不多預計在2月25日才會正式開工，距離原定的開工日又延後2週。

通知書上寫道，嚴格落實上級關於疫情防控工作部署精神，延後開業時間，但具體開業時間根據疫情發展情況而定（初定2020年2月21日24時開業）；並強調近期不招聘疫情高發區（湖北、溫州等地）往返史或與重點疫區人員有親密接觸史人員，如果員工往返湖北、溫州等地請主動向居委會報備，按要求進行居家隔離。

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(中時電子報)