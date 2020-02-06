台股在國際股市強勁帶動下，指數延續反彈力道，類股普遍齊揚，終場以11749.68點作收，上漲176.06點，漲幅1.52％，成交金額1431.22億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀，美股近期持續走高，疫情中心的大陸股市最近三天也呈現強勁反彈，顯示國際股市氣氛轉佳，5日線也因為扣抵低檔關係出現翻揚，短期均線偏多，指數反彈成立，技術指標也轉向偏多，其中KD於低檔交叉往上，加上RSI站回50多方區，目前指數收盤也把1月30日長黑的K棒收復一半以上，顯示台股短線氣氛轉佳，近期只要疫情未再擴大，指數預期仍有反彈機會。

近期的反彈仍舊無量，季線、月線蓋頭反壓，周五即將面臨季線反壓，若量能無法補量，反彈氣勢將暫告一段落。另外，就基本面來看，世界銀行原本1月已經調降2019年與2020年經濟成長率，而在大陸疫情擴散，影響相關供應鏈，2020年第1季的全球經濟成長預測會下修，加上台灣PMI 1月雖然數值仍在50之上，但已經出現下滑，且新訂單指數滑落速度快，因此，後續基本面仍有疑慮加上反彈已大，追價宜慎。

櫃買指數收在144.31點，上漲1.92點，漲幅1.34％，成交金額369.65億元。

(時報資訊)