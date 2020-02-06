日本最大汽車製造商豐田汽車上季營業利益下滑，但受惠於有利的日圓匯率走勢，將全年營業利益預測上修4.2%，並調升汽車銷售預測。不過，該公司也表示，新的預測尚未納入新型冠狀病毒疫情的影響，以及公司正在考慮能取代中國製零件的其他供應源。

因全球汽車銷量下滑，豐田第三財季（2019年10～12月）營業利益年減3.2%，為6544億日圓，但略高於分析師預測均值6523億日圓。其該季全球汽車銷量為269萬輛，少於前一年同期的270萬輛。該季豐田在亞洲的汽車銷量大減12.5%，在其最大市場北美的銷量減少1.8%。

其前三季營收年增1.6%，為22.83兆日圓。營業利益年增6.2%，為 2.06兆日圓。淨利年增41.4%，為2.01兆日圓。

豐田最新預測全年度（截至3月底）營業利益為2.5兆日圓（227億美元），較前一年的2.47兆日圓成長1.3%，並高於先前預測的2.4兆日圓。全年營收估減少2.4%，為29.50兆日圓。淨利預估成長24.8%，為2.35兆日圓。該展望是基於本財年一美元平均約兌108日圓的新匯價預測，較先前預估的107日圓略貶。豐田並預期全年銷量達1073萬輛，略高於先前所預估的1070萬輛。

因配合中國政府防堵武漢肺炎疫情擴散的停業指示，當地汽車業已陷入停滯。豐田在發布財報後表示，新的營運展望尚未反映新型冠狀病毒疫情的影響，此時很難評估其影響程度。公司正仔細檢視在中國製造的，以及在日本等其他國家使用的零件庫存情況，並尋求可能的替代產能。豐田並表示，如果英國在2035年以前禁售除了電池電動車以外的所有車款，將使許多汽車製造商面臨挑戰。

(時報資訊)