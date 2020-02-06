台塑四寶公布1月營收，受到農曆春節以及大陸武漢肺炎疫情衝擊，台塑、南亞、台化單月營收受到明顯衝擊，呈現營收雙退，四寶中僅台塑化1月營收相較去年12月成長1成，主要是因為煉油量增加以及烯烴事業售價提升所致。

台塑(1301)1月合併營業額138億5805萬元，月衰退11.4%、年衰退28.9%，台塑指出，1月營業額衰退主要是因為受農曆春節影響，大部份下游加工客戶提前停工而減少購料，出貨天數減少，加上大陸肺炎疫情蔓延，運輸受阻，且客戶開工不得早於2月9日，因此1月PVC、PP及PE合計銷售量，比2019年12月減少4.6萬噸。

南亞(1303) 1月合併營業額為223億1369萬元，月衰退6.8%、年衰退10.7%，南亞表示，1月營業額減少是因為台灣受春節連假影響，營收小幅減少5.5%，大陸因春節連假導致營收下滑，此外，由於武漢肺炎疫情擴散，南亞在大陸各生產基地，所屬省份都發布了延後復工通知，許多原料供應商及客戶到目前都無法開工，運輸也受到影響，雖然部分產能在春節期間維持連續生產，不在延後復工的範圍內，但受限於上下游停工及運輸困難，使1月下旬起的業績開始受到影響，單月營收減幅達22.9%。

台化(1326)1月合併營業額226億4797萬元，月衰退7.1%、年衰退28.8%，台化指出，1月營收減少主要係PTA外銷價不符成本，減量銷售因應，影響6.5億元；農曆春節影響客戶提前備貨，ABS、PP銷售減少3.9億元；SM配合五月份定檢，銷售減少3.9億元，另外，ARO-3重組單元試運轉，PX外售及萃餘油等回售塑化增加共影響12.4億元。

台塑化(6505)1月合併營業額581億1198萬元，月增加10.0%、年衰退6.0%，台塑化指出，1月原油平均煉製量為514仟桶/日，比2019年12月466仟桶/日，增加48仟桶/日；合計1月煉油產品銷售量18,127仟桶，較2019年12月增售2,846仟桶；烯烴事業方面，受下游需求轉強影響，乙烯平均售價較2019年12月高10美元/噸；丙烯及丁二烯則因市場供給吃緊，售價分別較2019年12月增加12美元/噸、20美元/噸；合計1月烯烴產品平均售價比2019年12月增加23美元/噸。

(時報資訊)