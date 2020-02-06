工控記憶體模組廠宜鼎國際(5289)推出最新CANopen模組，特別針對嵌入式高階領域應用，並協助客戶強力推進工業4.0，為全球技術領先者帶來強大的自動化動能。

自動化是開啟工業4.0的關鍵，也是邁向AIoT的必經之路。宜鼎今發表導入CANopen通訊協定，為其CANbus嵌入式設備提供了更全面的應用解決方案，將有助企業節省人力投入、開發工時等成本開銷。

企業在導入工業物聯通訊網路時，往往需要顧及繁多的介面轉換，也需要評估應用環境與距離限制；宜鼎推出一系列CAN bus通訊方案，涵蓋範圍包括CANbus 2.0B/2.0A、J1939(用於船舶/車輛元件之間通信與診斷)、CANopen等。最新導入的CANopen通訊協定，特別適用於多軸運動控制應用。宜鼎的嵌入式CANbus模組系列將能更廣泛支援各種高階應用，從自動化的範疇延伸至機器人、運動控制、智慧醫療、工程車輛、航海電子、公眾傳輸與建築自動化等面向，並再次突顯宜鼎積極佈局嵌入式外圍設備陣容的雄心，持續發展創新解決方案並進一步推廣至AIoT和工業IoT（IIoT）。

CANopen是由CAN in Automation(CiA)組織所開發的嵌入式系統的通信協定，屬於CANbus通訊協定的一環。CANopen能夠提供嵌入式系統中的設備相互通訊基礎，為了因應不同的傳輸需求，宜鼎也提供了完整的CANopen開發套件(API)，將提供客戶快速開發基礎，並且幫助企業大幅簡化工業網路通訊協定的整合流程。

(時報資訊)