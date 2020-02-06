行政院長蘇貞昌今（6）日在行政院會表示，面對武漢肺炎疫情，政府根據過去抗SARS經驗超前部屬，隨疫情變化迅速滾動調整防疫作為，請國人毋須恐慌。同時，秉持「防疫、紓困、振興」三大步驟，在防疫第一之餘，同步研擬紓困、振興相關計畫。

蘇貞昌表示，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待、毫不鬆懈，請各部會加強辦理防疫資源整備與運用及相關產業衝擊與因應，再度盤整人力資源與相關設備，預先設想可能產生缺口預做因應，如有需求儘速提出。

蘇貞昌指出，疫情勢必對相關產業造成衝擊，指示各部會首長針對短、中、長程將遭受衝擊的產業，掌握可能影響的層面及需要最優先予以協助的項目，並盤整可用的政策工具、資源，研擬適當對策，提出完整計畫因應。

蘇貞昌進一步指出，政府不只在第一時間幫助產業紓困、度過難關，還要把眼光拉高、看得長遠，藉此機會一併帶動產業提升，對此指示秘書長李孟諺、政委龔明鑫協調督導，並請各首長積極配合辦理、儘速提出計畫。

對於是否比照SARS防疫時期籌設防治基金、提供產業紓困，行政院發言人Kolas Yotaka於院會後記者會表示，行政院著重於如何快速解決問題、抑制疫情傳播，目前正在討論以何種方式最能立刻進行，若有結論會立刻對外說明。

Kolas Yotaka指出，包括訂定特別條例、編訂特別預算，或是盤點現有行政資源、評估現有預算額度等方式均在討論，各部會對於政策的盤點，即針對防疫、紓困、振興3大方向的相關政策及預算盤點均正在進行中，行政院也正在彙整。

(時報資訊)