宏達電(2498)今日公佈1月自結合併營業收入4.78億元，月減少21.38%、年減少52.4%，營收持續偏低主要原因包括智慧型手機並無新品拉貨，VR產品貢獻營收有限，加上現階段全球籠罩武漢肺炎疫情，也恐降低消費者娛樂意願，恐衝擊VIVELAND的營收貢獻。

宏達電目前在VR以及智慧機領域上仍持續尋求機會，在VR方面，宏達電攜手倫敦大學金匠學院資訊工程系、經營AR/VR Pioneer網站的Admix公司、虛擬實境媒體VRFocus及美國知名電腦設備商Corsair，於1月24日至26日共同舉辦「倫敦VIVE開發者大賽」，開放產界與學界等各方面人士參加，參加者運用最新的VIVE硬體及眼球、手部和嘴唇追蹤等最新軟體開發套件(SDK)，就未來的混合實境(Mixed Reality，MR)進行創新實驗與嘗試，在遊戲、藝術實驗及企業問題解決方案等各種領域中去發展各式體驗。

智慧機領域上，宏達電為搶進新年換機商機，宏達電自1月1日起至2月14日止，特別推出新年優惠活動，搶啖年節的換機商機。

另外，宏達電也與台灣第一位入圍LVMH Prize時尚設計大獎的知名服裝設計師江奕勳進行跨界合作，於1月20日在巴黎舉行的2020巴黎時裝周上以現代科技為主軸，發表ANGUS CHIANG 2020秋冬系列，賓客透過手持半透明玻璃設計的精美手機HTC U19e，大玩AR擴增實境體驗互動，堪稱2020巴黎時裝周一大亮點體驗，同時展現科技、手機及VR創新設計等強大的軟實力。

(時報資訊)