台灣時間週五(2/7)上午11:30即將上演美國職籃湖人大戰火箭的超級大戲，湖人陣容由大帝詹皇(LeBron James)搭配內線得分好手戴維斯(Anthony Davis)；火箭則是以哈登(James Harden)與威少(Russell Westbrook)組成後場雙MVP的豪華組合，西區兩支高人氣的強權相互對決，誰會拿下最終的勝利？以下為您深度解析！

湖人本季目前戰績38勝11敗，以超過7成7的勝率排名西區第1，無論進攻還是防守，是聯盟排名第4的超高水準，細項數據如籃板、助攻、抄截或火鍋…等也都是榜上有名，如今的湖人雖然稱不上完美但可以說是沒有大缺點的超級強權！最值得一提的是湖人擁有高達48.6%的命中率傲視群雄，除了陣中兩位頭號得分手都擅長禁區得分以外，另一個讓命中率極高的主因就是湖人超強的快攻，根據統計他們快攻所得到的分數占整體得分的16.6%聯盟第一，考量到週五的對手火箭最常由哈登在弧頂發動進攻，如此一來一但發生失誤或出手未進，攻防轉換後防守湖人快攻首當其衝的就是有「監視器防守」之稱的大鬍子，看來週五之戰湖人的快攻成功率可能更高，占比應不只16.6%。

火箭戰績32勝18敗排名西區第5，不同於湖人攻守全面，火箭平均每一百回合可以被對手得109.6分，防守表現排名聯盟第15有待加強。進攻用場均43.8次的三分出手轟炸對手籃框，比第二多的獨行俠還多上2.7球！如此嚇人的三分出手占比只要準起來令誰都難以招架，那麼湖人要如何針對火箭的三分進行防守呢？其實火箭透過助攻而投進三分球的占比是聯盟最低的65.5%，也就是說有高達34.5%的三分球幾乎是由哈登或威少帶過半場直接出手，防守方面湖人要做到的就是注重對持球者的壓迫，面對火箭發動擋拆時，湖人換防得快速又確實，如此一來就可以比較容易限制火箭不分享球權的三分進攻模式！

整體來說，本季的湖人是一支比火箭更成熟而且全面的球隊，回顧上個月19號兩軍本季首次對決，湖人在缺少雙星之一戴維斯(Anthony Davis)的情況之下以9分的差距取得最終勝利，週五之戰湖人若是陣容完整要贏到雙位數並非難事！喜歡運彩的朋友們不妨考慮湖人主場讓分過盤。

(中時電子報)