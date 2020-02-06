武漢肺炎台灣首例痊癒 中市30多人解除居家隔離 16:142020/02/06 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖說：台中市衛生局長曾梓展指出，隨著首例女台商痊癒，中市同機30多名居家隔離民眾也在6日解除居家隔離。（台中市政府提供／台中馮惠宜傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國內首例武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）確診個恢復狀況良好，已解除隔離限制，隨著這名病患解除隔離限制，居住在台中市、當日和這名女台商同機返台的30多名乘客也在6日解除居家隔離。台中市衛生局長曾梓展指出，中市這幾名居家隔離民眾經14天的觀察也都沒有出現健康狀況，都可以恢復正常生活，不再行動受管制，他感謝這些民眾配合，讓台中市迄今仍未有確診病例。 (中時 ) #隔離 #台中市 #居家隔離 #居家 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢台辦統計滯留台胞476人 01:302020/02/02 生活新聞 2020武漢風暴》美東淪陷 波士頓確診武漢肺炎首例 06:102020/02/02 國際 武漢返台留假資料失聯15天男女 北檢要嚴辦 10:032020/02/02 社會 大陸境外首起死亡病例 菲律賓染武漢肺炎陸男不治身亡 11:032020/02/02 生活 武漢台人包機 有人因這件事猶豫是否返台 12:122020/02/02 政治 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 蚊子館轉型成功大里纖博館奪金館獎 17:022020/02/03 生活 擺脫蚊子館汙名 纖博館成功轉型 04:102020/02/04 地方新聞 台灣隔離所為何不設離島？網曝關鍵 11:072020/02/04 日常 武漢台商台中隔離全程消毒 盧秀燕徹夜未眠 11:402020/02/04 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 陳時中親跑藥局 這原因買不到口罩 - 生活 不聽勸硬要搭高鐵！ 女遭攔截最後搭救護車回家 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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