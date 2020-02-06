國內首例武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）確診個恢復狀況良好，已解除隔離限制，隨著這名病患解除隔離限制，居住在台中市、當日和這名女台商同機返台的30多名乘客也在6日解除居家隔離。台中市衛生局長曾梓展指出，中市這幾名居家隔離民眾經14天的觀察也都沒有出現健康狀況，都可以恢復正常生活，不再行動受管制，他感謝這些民眾配合，讓台中市迄今仍未有確診病例。

(中時 )