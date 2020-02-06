經過17天的住院治療，我國首例新型冠狀病毒確診個案已在今天上午康復出院，根據中央流行疫情指揮中心的描述，醫療單位在治療期間並未向該名患者投入抗病毒藥劑，採用支持性療法，經多日照料後目前3度檢驗為陰性，肺炎症狀也解除，即日起開始不用隔離可返家休息。

指揮中心表示，首例確診個案為1月21日搭機返台的武漢女台商，因有發燒咳嗽、呼吸急促等症狀，因此一下飛機就主動告知機場檢疫人員安排送醫，據當事人所述，當初並未想太多，只覺得自己是稍微感冒，也未有發燒症狀，由於不熟悉大陸醫療系統，才因此安排搭機返台就醫。

指揮中心日前曾表示，該名女台商的X光檢查發現有嚴重肺炎，症狀屬於中重度，一度需要氧氣罩供應氧氣，並靠點滴維持營養，醫福會執行長王必勝表示，針對女台商的治療方式，並未投入抗病毒藥劑，採用的是支持性療法，讓病患的症狀好轉，一開始患者有喘、咳嗽、痰多以及低程度發燒等症狀，但日前經3度檢驗陰性，以及X光肺炎症狀解除後，在今天解除隔離。

王必勝說，即日起該病患開始解除隔離，可以返家做休息，但指揮中心還是給予自主管理的建議，直到回診確認狀況無虞，理論上依照過去經驗，該患者應不會再得相同病毒，但由於這次是新型冠狀病毒，因此相關推論還有待科學的考證。

(中時 )