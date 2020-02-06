即日起禁止國際郵輪停泊台灣所有港口，但以基隆港為母港的麗星郵輪「寶瓶星號」明天正好要返抵基隆港，且船上搭載約1709名台灣賓客，是否也不能讓他們回來？疫情指揮中心表示，如果是國人，盡量他們回來，但要居家隔離14天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果是國人的話，還是會盡量讓他們進來，但需要居家檢疫14天。

但如果有國際郵輪要停靠台灣港口補充物資，是否也不能停靠？觀光局表示，就是依照疫情指揮中心相關規定。

(中時 )