日本任天堂公司周四宣布，因新型冠狀病毒疫情的影響「無法避免」，將延後Switch遊戲機和Joy-Con控制器等週邊產品針對日本市場的生產與出貨。

任天堂表示，本來在一些國家就很難買到的「健身環大冒險」（Ring Fit Adventure）裝置，供應亦將受到影響。

社長古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）上周四發布財報後表示，Switch遊戲機在中國的生產，受到武漢肺炎疫情影響。

因供應鏈受美中貿易戰波及，任天堂在2019年開始將部分生產線從中國移往越南，不過該公司在越南的產能並不足以彌補武漢肺炎造成生產中斷。

受惠於去年年終購物旺季Switch遊戲機需求強勁，任天堂上季營業利益年增6%，為1687億日圓，創下10年新高。該公司將Switch遊戲機全年度（截至2020年3月31日）銷售預測由1800萬部上修至1950萬部，並將全年營業利益目標調升15%，為3000億日圓。

(時報資訊)