奇力新(2456)集團1月合併營收為12.56億元，較上月衰退6.97%，較去年同月衰退12%，奇力新表示，大陸地區因武漢肺炎疫情延期復工，公司產線就年節駐廠及留才加班人員持續維持部分稼動生產，且集團有越南廠區優勢，將在大陸區復工前多備庫存，以滿足客戶復工後需求。

受到農曆春節假期及武漢肺炎疫情影響無法正常出貨，奇力新集團3家電感廠1月合併營收均較上月衰退，其中奇力新1月營收為 4.82億元，較上月營收衰退9.38%，較去年同月則成長0.94%；美磊1月營收為2.11億元，較上月營收衰退17.07%，較去年同月衰退20.49%；美桀1月營收為1.2億元，較上月營收衰退12.74%，較去年同月衰退6.86%。

在晶片電阻部分，旺詮1月營收為2.73億元，較上月營收衰退12.61%，較去年同月減少20.47%；至於飛磁1月營收為1.68億元，較上月營收成長50.29%，但年減19.97%，不過1月及2月接單較去年同期成長29%。

奇力新表示，延續年前接單持續上揚及電阻缺貨潮，且大陸區延後復工之影響，推斷復工後的需求將持續吃緊，旺詮75%產能佈建於馬來西亞廠，已將風險分散，馬來西亞廠的產能積極逐步增加，大陸廠區也準備好各項防疫措施，以利復工後衝刺最高的產能，滿足客戶需求。

在飛磁方面，飛磁以波蘭廠區優勢持續增加產出，以降低大陸區停工對客戶影響，飛磁目前正積極降低成本提升競爭優勢，同時擴大客戶廣度，預期業績將逐步回升。

對於大陸地區武漢肺炎疫情，奇力新表示，1月未能即時出貨的成品庫存將遞延至2月出貨；各區域廠區已做好各項防疫措施及返工人員的自主隔離管理SOP，以照顧員工健康為首要，遵從地方政府政策與法令，期早日恢復產能以滿足客戶的需求。

(時報資訊)