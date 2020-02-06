歐洲足球五大聯賽都已進入下半季賽程，各聯賽的爭冠情況大不相同，有的大勢底定、有的混沌不明，以下為球迷檢閱五大聯賽的爭冠態勢。

英超：紅軍一騎絕塵 冠軍毫無懸念

「紅軍」利物浦正以無與倫比的速度奔向隊史首座英超冠軍，24勝1和的戰績冠絕全歐洲，積分73分更是遙遙領先衛冕冠軍曼城多達22分，這麼巨大的差距意味著紅軍有很大可能提前奪冠。只要利物浦在剩下的13輪比賽拿到18分即可完成，最快可望在3月22日達標。利物浦和曼城當然都有可能失分，這也表示紅軍的奪冠時間點甚至有可能提前。但無論如何，紅軍要改寫最早奪冠（曼聯在2000-01賽季於4月14日捧盃）和提前最多輪奪冠（00-01曼聯和17-18曼城都是提前5輪）兩項紀錄，應該都不成問題。

西甲：還是雙雄爭冠 馬競跌出前4

西甲二連霸的巴塞隆納，本季歷經人事動盪，1月中解僱了總教練瓦爾韋德，由皇家貝提斯主帥塞蒂恩接任，近3輪聯賽2勝1敗讓出了龍頭，但仍以46分積分緊咬榜首的皇家馬德里。皇馬上季四大皆空，在帶隊完成歐冠三連霸後離任的法國球王席丹重掌兵符後，本季又再度成為奪冠大熱門，目前不僅以3分領先宿敵巴薩高居榜首，本季只輸1場與失球數13個同樣傲視群雄，堅強的防守絕對是爭奪西甲、以及再次成為歐洲王者的利器。近7季都在三甲之列的馬德里競技，在失去主力射手格里茲曼後，本季進攻表現大不如前，最近3連不勝，目前僅以36分排名第6，下賽季的歐冠席位充滿變數。

德甲：獨大時代暫歇 群雄逐鹿中原

拜仁慕尼黑上賽季將德甲最長連霸紀錄推向7年的新高，但過程並非一帆風順，多特蒙德在季中一直領先，直到第28輪才讓出榜首，拜仁最終以78分衝過終點，僅以2分優勢衛冕成功，是7年裡差距最小的一次。多特的再度崛起，也讓其他球隊看到希望。拜仁獨大的時代暫歇，紅牛集團的RB萊比錫最先領跑，拜仁短暫上榜首後換由慕森加柏登頂，第15輪萊比錫再躍上龍頭，但最近2輪1和1敗，才又讓6連勝的拜仁搶回領先。前4名的球隊之間目前差距在3分以內，領頭羊隨時會換人做，甚至排名5至7位的勒沃庫森、沙爾克04和霍芬海姆，落後拜仁不過8到9分，本季可說是德甲少見的戰國時代。

義甲：國米招兵買馬 挑戰尤文霸業

尤文圖斯上賽季締造義甲8連霸，不僅改寫了義甲最長連霸紀錄，同時也打破尤文和法甲里昂共同保持的歐洲五大聯賽7連霸紀錄，在這8年當中，AC米蘭、拿坡里和羅馬都曾接近過尤文，或短暫登上過榜首，但最終仍無球隊能撼動尤文的王者霸業。但本季的情況可能出現變化，勵精圖治的國際米蘭，在引進盧卡庫和桑切斯兩名前英超球星助威下，開季即與尤文互有領先，雖然最近的3連平讓出了榜首位置，暫時落後尤文3分，但國米繼續向英超增援，冬季轉會再找來莫塞斯、阿許利揚和艾里克森等好手，誓要終結尤文的連霸美夢。尤文雖然有葡萄牙球王C羅納度壓陣，但C羅一個人的進球數就佔全隊的4成4，如果迪巴拉和伊瓜因無法在進攻上提供更多支援，恐將不利尤文爭冠。

法甲：巴黎老神在在 亞軍爭奪激烈

巴黎聖日耳曼自從卡達主權財富基金入主後，2012-13賽季起完成4連霸，16-17被異軍突起的摩納哥搶走冠軍後，近兩季大巴黎又高速甩開對手，分別以領先13分和16分的差距再奪兩季冠軍。本季大巴黎起步稍晚，第4輪才追上領先群，第8輪起單獨領先，最近打出一波4連勝，又將領先第2名的差距拉大到15分。大巴黎坐擁姆巴佩、內馬爾和伊卡迪三大射手，合計在法甲貢獻37球，還未算本季因傷缺陣多場的烏拉圭神鋒卡瓦尼。法甲冠軍難逃大巴黎之手，但亞軍倒是開放競爭，馬賽暫以43分領先、雷恩40分排第3、里爾37分排第4。法甲近7個賽季，除了大巴黎意外輸給摩納哥而屈居亞軍外，包括馬賽、摩納哥、里昂和里爾都曾經獲得亞軍的成績。

(中時電子報)