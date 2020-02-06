大巨蛋去年通過都市審議，北市7日將進行第3次環境影響差異分析，依照法定流程，除了環差，還要通過台灣建築中心性能審查及建照變更申請，外界評估，若順利可望在今年中完成建造變更，年底前復工。

去年10月，北市都審會審議大巨蛋防災避難模擬，會中討論改將易壅塞節點退縮，增加避難面積，全案最後修正通過。

按照法定流程，遠雄後續還要歷經環差、台灣建築中心性能審查以及建造變更申請3大關卡，明天市府將進行環差。遠雄集團發言人楊舜欽指出，復工後預計1年半可完工，但何時復工仍要視審查進度，外界評估，今年中可望完成建造變更，2至3個月後復工，一切順利的話2020年能完工。

楊舜欽表示，大巨蛋容留人數5萬9833人與其他條件並無任何差異比較，對於明天環差審議委員提出的問題，將會配合解決。

至於大巨蛋造成的光害問題，楊舜欽說，將提供附近居民加裝遮光簾、窗簾補助，塗面顏色、材質和折射功率雖經都審通過，符合法令標準，但現在因為與實際狀況有差異，未來也會把改善內容呈報市府通過，不過不在環差審議事項內。

北市環保局副局長盧世昌指出，明天重點在環評書申請變更部分、地方居民意見，據了解，因為建地退縮，委員對維持綠覆蓋率有意見。

(中時 )