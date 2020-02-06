國民女團「AKB48 Team TP」日籍團員宮田留佳，年僅24歲的她先前曾來台求學，提及「一直以來我的偶像是曾經在AKB48的大島優子前輩，她的舞蹈實力是我的目標，從小就是夢想加入這個團體」，也在去年12月21日確定入選二期生，不過多年來支持他往演藝圈發展的父親，卻突然因病過世，讓宮田留佳難以接受，她強忍悲痛勇闖星河，盼完成父親遺願。

宮田留佳和父親感情好，從小支持她闖星路。（好言娛樂提供）

宮田留佳曾來台就讀開南大學健康管理學系，大學生活相當充實，加上台灣同學都熱情又親切，碰到語言溝通困難時，同學都會熱心幫助，減輕她學業上的壓力，大學時期也跟班上同學一起練習舞蹈，也曾在系上活動一起表演，對她來說都是滿滿珍貴回憶。

國民女團「AKB48 Team TP」新科團員日籍團員宮田留佳。（好言娛樂提供）

從小對演藝圈充滿憧憬，宮田留佳選拔上AKB48 Team TP 二期生之後，父親身體狀況一直不好，在今年1月中旬因癌症過世，讓宮田留佳十分難過，一度認為「覺得世界都要毀滅了」，但仍然堅強振作起來，一方面安慰母親，一方面也持續朝演藝圈發展，盼完成父親遺願。

國民女團「AKB48 Team TP」日籍團員宮田留佳曾來台求學。（好言娛樂提供）

近期因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，宮田留佳表示，2003年SARS流行時她人在台灣，因此知道武漢肺炎的嚴重性，現在只要出門或是練舞的時候都會戴口罩，確保自身的健康和安全，希望這波疫情趕快結束，現在都會拼命在家練舞，期待下次可以表現出最好的一面。

(中時 )