1名盧姓人妻與蘇姓同事婚外情，熱戀期間留下1段3分鐘的性愛影片，後因蘇男不滿盧女要分手，將影片上傳公司群組，而在婚外情曝光後，盧女丈夫氣得控告2人涉妨害家庭，但盧女與蘇男均否認為片中男女主角，但盧女丈夫堅持查看比對，並找出其中特徵，檢警也助陣前往搜索，逼得蘇男要求和解，綠帽夫撤告後，台北地檢署今（6）日將盧女及蘇男不起訴。

檢方調查，盧女與蘇男發生辦公室婚外情，蘇男曾以手機錄下2人性愛影片，長度約3分鐘，後因盧女有意分手，讓蘇男心生不滿，而於去年3月間，蘇男以通訊軟體威脅盧女：「你的影片等著群組讓大家看！」並將影片上傳，盧女據此報警提告蘇男妨害秘密、恐嚇罪。

由於盧女與蘇男達成和解，撤回妨害秘密罪的告訴，但恐嚇罪為非告訴乃論罪，因此檢方繼續偵辦並起訴蘇男，後由法院判處罰金1000元確定。也由於案件曝光，綠雲罩頂的盧女丈夫憤而提告妻子、小王涉妨害家庭。

據了解，由於3分鐘的性愛影片，是拍攝者手持手機拍攝，因此畫面中幾乎僅出現女方，難以辨識「男主角」身分，因此2人均否認「男主角」就是蘇男，盧女還聲稱是婚前的男友。

但盧女丈夫從影片中找出一閃即逝「男主角」的私密特徵畫面，讓案情急轉直下，檢察官也一度向法院聲請搜索票，指揮警方搜索蘇男住處，雙方最後私下和解，盧女丈夫撤告。

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(中時電子報)