武漢肺炎疫情爆發之後，台灣就因為口罩限購的吵個不停，鄰國日本至今依然沒有管制口罩的政策，導致業者一補貨就被一掃而空，包括酒精、消毒液這些相關用品更是一瓶難求；加上停靠日本橫濱港的豪華郵輪，5日更被證實爆發群聚感染，導致日本民眾更加人心惶惶！

「鑽石公主號」郵輪，傳出有香港乘客感染武漢肺炎，基隆市政府提供

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，因為傳出有1名來自香港的乘客感染武漢肺炎， 經確診有20例，導致船上3000多人連續幾天都只能待在船上等待檢查，如此重大的疫情也導致日本的口罩爭奪戰持續升溫。

據《日本經濟新聞》稱，武漢肺炎讓大陸赴日的旅客明顯減少，以往由陸客支撐的藥妝店生意卻還是「強強滾」，主要就是烏和疫情升高讓口罩、酒精、殺菌產品的銷量居高不下，刺激日本衛生用品銷售額增近8倍，即使日本口罩生產商增加生產，仍然滿足不了日本的需求。

即使日本口罩生產商增加生產，仍然滿足不了日本的需求。（圖／AFP-JIJI）

實體店面幾乎買不到，網購價格更是飆漲，這個時候笑得最開心的當然就是搶購到商品的買家，原來他們根本不是自用，而是拿到網路上以10倍的價格兜售，像是日本跳蚤市場APP「Mercari」上，更出現許多遠高於定價的口罩商品，例如原本每包7片賣405日圓的口罩，被賣家標價成2包99999日圓，漲價100倍以上，網友們真的是氣炸了。

日本的口罩「一罩難求」，這也讓本來就必需戴口罩的醫院和餐廳等場所非常頭疼，受花粉症所苦的民眾更是生不如死，另外，日本政府還積極宣導加強洗手、用酒精消毒等觀念，因此酒精和消毒水這類商品同樣被搶購一空！

台灣持健保卡每周限購兩片口罩政策，被日本拿來借鏡。（圖／BLOOMBERG）

大發國難財的惡劣狀況，引起日本媒體關注，但日本政府卻束手無策，至今仍沒有針對口罩的販賣、帶貨出境進行任何管制，只能依靠店家自行規定。

日本民眾和觀光客一同搶購口罩，數量嚴重不足，自然引起日本民眾心生不滿，反觀台灣政府的口罩配售政策，如今引起不少日本民眾與媒體的討論。朝日電視台2月5日上午播送的新聞節目中，更討論到日本該如何解決這次的口罩荒時，也以台灣政府以健保卡做配售來做參考。

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(中時電子報)