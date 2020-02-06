義大利北部列車出軌 釀2死30傷 16:422020/02/06 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利媒體報導，一列高速列車今天在北部城市米蘭附近出軌，造成駕駛員和另一人喪命，另有大約30名乘客受傷，米蘭和波隆那（Bologna）之間的交通也被迫中斷。 這起意外發生在米蘭以南約50公里處的羅狄鎮（Lodi）附近。 媒體報導，兩名死者都是列車上的工作人員。 (中央社) #列車 #米蘭 #媒體 #報導 #義大利 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 國情咨文激情演出 裴洛西獲新綽號 - 國際 2020武漢風暴》「瑞德西韋」有望醫治武漢肺炎 幕後功臣來自台灣 - 國際 2020武漢風暴》防疫先！陸對美調降2.2兆商品加徵關稅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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