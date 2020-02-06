義大利媒體報導，一列高速列車今天在北部城市米蘭附近出軌，造成駕駛員和另一人喪命，另有大約30名乘客受傷，米蘭和波隆那（Bologna）之間的交通也被迫中斷。

這起意外發生在米蘭以南約50公里處的羅狄鎮（Lodi）附近。

媒體報導，兩名死者都是列車上的工作人員。

(中央社)