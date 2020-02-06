征戰冬期的澳洲職棒來到最終總冠軍賽，本季由墨爾本王牌與阿德雷德巨人進行爭霸，系列賽從2月7日起開打，本週從數據面來探討如何投注增加贏面。

本季例行賽總分偏小趨勢在季後賽更為顯著！自外卡戰起已進行的6場賽事，僅1戰總得分13分偏高，其餘均在9分以下，這在近年澳職算是極小分內容。此外，有達半數的3場賽事打成1分差纏鬥，也顯示季後階段寸土必爭特性。單雙賽果也很有趣，只有1場出「雙」，也符合「單」跟著1分差走的合理性。所以總冠軍戰仍推薦「小」、「單」、「勝分差1分」這些玩法來進行投注。

總分偏小趨勢在季後賽更為顯著

我們再從團隊數據印證小分出現可能：本季巨人3.49和王牌3.73的自責分率，分列聯盟二、三兩名；兩軍四強階段五戰共讓對手得18分，平均每場失3.6分，勢必繼續選擇用壓制對手打擊的模式取勝。兩隊相較，王牌較需注意被全壘打稍多的問題，不過王牌本身的團隊打擊率、全壘打數、安打數也明顯優於巨人，將會是爭冠的重要憑藉。

三戰兩勝制的冠軍戰中，王牌擁有第一場開幕戰主場優勢，兩隊最近一次的例行賽對戰在1月中旬，當時王牌就是在主場拿下3勝1敗的系列賽勝利；時序再往前推，12月中巨人也在主場斬獲2勝1敗。雙方例行賽戰績算是勢均力敵，同時對主場的掌握度均佳，總冠軍戰第二、三戰會回到巨人主場進行，賽果勝負相關的玩法，就推薦跟著主場球隊「不讓分」來走。

最後達人也要貼心提醒：個人深刻認為「7+」賽果不會出現在最後這三場比賽！因此喜歡勝分差的彩迷切記轉換玩法標的，新年紅包才有機會再賺一筆。

(中時電子報)