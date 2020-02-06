2019新型冠狀病毒疫情升溫導致中國多個城市封城，也影響出口到印度的電子零組件、面板、空調壓縮機等供貨中斷。一些在印度的台商說，暫時以庫存支應，但長期供應鍵中斷，企業將蒙受損失。

由於印度總理莫迪（Narendra Modi）推動「來印度製造」（Make in India），愈來愈多產品包括手機等都在印度製造，但由於印度的技術尚不成熟，因此許多零組件包括手機關鍵零組件、電視面板、冰箱和空調壓縮機等都必須從中國進口。

不過，在中國爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情後，多個城市停工甚至封城，中國政府也宣布春節假期後延後開工，導致供應鏈中斷，影響對印度的相關供貨。

一些在印度製造手機、組裝不斷電系統和製鞋的台商告訴中央社記者，自從武漢肺炎疫情爆發後，相關供貨已中斷一段時間，供貨商也無法保證何時再度供貨，只好暫時以庫存進行組裝製造，並通知客戶暫停維修業務，但如果供貨中斷時間拉長，將會對業務造成損失。

國外科技網站GSMArena報導，華碩已經寄發電子郵件給印度客戶和用戶，告知因受武漢肺炎疫情影響，導致亞洲供應鏈中斷，電競手機ROG Phone II暫時缺貨。

不過，一名在孟買的台商說，由於中國下週一（10日）起將全面復工，期待中斷的貨源能夠儘快補上。

印度時報（Economic Times）今天報導，製造商BPL India執行長甘內許（Manmohan Ganesh）表示，受到中國武漢肺炎疫情停工影響，電視面板的供應嚴重短缺，一些在香港的供應商已把面板價格提高5%到7%，如果持續下去，面板短缺可能持續長達一個月左右。

除電子業外，製鞋業也受到衝擊。在印度的鞋業製造商伍德蘭（Woodland）總經理辛赫（Harkirat Singh）說，伍德蘭有10%的鞋子和特殊製鞋原料來自中國，現在也受到疫情衝擊中斷，如果中國的原料出口繼續中斷，對伍德蘭可能造成業務損失5%到10%。

辛赫指出，伍德蘭正努力把中國生產的訂單轉移到其他地方，但這需要時間。

印度汽車業也受到疫情衝擊，零組件供應中斷，印度MG汽車（MG Motor India）總裁恰巴（Rajeev Chaba）說，中國正在放長假，目前尚不知供貨中斷對業務的影響程度，但如果供貨持續中斷，對印度汽車業將造成影響。

所有受影響的產業都在期盼，中國10日能全面復工，就可緩解供貨中斷的問題。

(中央社)