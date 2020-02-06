除菌水在食材、器具、人員、環境使用上各有不同的稀釋比例，如手部除菌用就以原液加水1：9的比例稀釋。（張亦惠攝）

武漢肺炎疫情延燒，酒精等消毒用品被搶購一空嚴重缺乏，吳鳳科技大學6日與大聯合環控公司向在地多位里長說明如何使用除菌水，做好個人與環境衛生安全維護，並宣布即日起為期兩周，每星期一至星期四，上午11點、下午4點在嘉義市培元長青關懷協會及吳鳳科大警衛室免費提供每梯次10公升除菌水原液，讓有需求的社區民眾取用。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，過去為協助社區建立食安的概念，讓社區長者能有健康與安全的日常生活，學校利用教育部的資源購置除菌電解水設備，也曾在嘉義市的「科學一六八」活動中展示，學校與社區一直有密切互動，近來疫情嚴峻，吳鳳科大與大聯合環控股份有限公司以現有技術再做提升並產出除菌水原液，即日起兩周讓民眾索取，25日開學前則先以校內消毒工作為主，後續有能力會再持續進行。

除菌水主要成分為次氯酸、次氯酸根離子，經許多認證單位顯示，都可達到有效殺菌效能及除菌效果，吳鳳科大餐旅管理系主任張宏德也現場示範如何使用，在食材、器具、人員、環境使用上各有不同的稀釋比例，如手部除菌用就以原液加水1：9的比例稀釋。

張宏德說，請民眾使用不透光塑膠瓶前往提供地點分裝，依使用區域不同，有不同稀釋比例，希望領取民眾以一次取用200毫升原液為原則，較佳有效時限建議為7天以內。

在地的文隆里長黃琮壹表示，感謝吳鳳科大讓鄉親可以做個人衛生、環境消毒，也會在社區廣播使用方法及用途宣導。

(中時 )