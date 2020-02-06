女星陳艾琳淡出演藝圈之後，一方面當起了花藝店老闆娘，另一方面專心照顧女兒，5日陳艾琳在IG與網友分享近況，她也說出近期公司的營運狀況，「我們公司戶頭僅剩下1千多元，我跟會計妹妹的薪水都還沒領，於是昨天我哭了。」

陳艾琳自爆公司戶頭只剩下1千多元（圖／翻攝自陳艾琳IG）

陳艾琳也在IG上自爆，因為公司發完年終、抽獎、舉辦尾牙春酒，加上無條件退訂給因武漢肺炎取消的婚禮和活動，所以戶頭只剩下1千多塊，但她和會計的薪水都還沒領，讓她對未來心生徬徨落下淚來。

每次陳艾琳徬徨的時候，她就會拿起筆記本紀錄徬徨的心情，更進一步分析能執行的事情，她也和網友分享部分的筆記內容並害羞表示，雖然邊哭邊寫的東西比較粗淺，但分析完心情也會好一點，然後再繼續生活，繼續努力。

網友提問陳艾琳的憂鬱症是否有復發情形（圖／翻攝自陳艾琳IG）

另外，有網友問到最近是否有憂鬱症復發的問題及健康狀況，陳艾琳也表示，自從有了老公顏庭笙及女兒的陪伴後，每天都過的很開心，她只是因為工作的事情小小沮喪一下，最後也謝謝網友們的關心。

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(中時電子報)