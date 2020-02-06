有政論節目主持人日前表示，如果堵住任何一點點的缺口漏洞，何須戴口罩？親綠媒體說此番話引發批評。而今日又有綠委呼籲馬韓柯把口罩拿下來，留給需要的人。網友說，厲害了我的黨，817的時代說什麼都對！

有政論節目主持人日前表示，「但必須要人人戴口罩的時候，就是疫情大爆發的時候了，你懂我在說什麼嗎？現在民進黨該做的事情應該是，堵住任何一點點的缺口漏洞，如果是這樣子民進黨做到的話，你何須戴口罩，你在台灣需要戴口罩嗎？不需要。」

根據《民視》1月24日報導，番話引來網友怒火，痛批就是有這種「窩裡反」亂帶風向。

而《自由時報》2月6日報導，民進黨立委林楚茵，呼籲健康的民眾不用急著領口罩，應把口罩留給第一線醫護人員與更需要的人。林楚茵批評包含前總統馬英九、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜在內的政治人物，「把口罩拿下來，留給更需要的人」。

有網友在其《文翔論政》臉書專頁表示，在817跟1450的時代，要當反對黨是很辛苦的，做什麼都不是，到底是要人戴口罩呢？還是不讓人戴口罩呢？

網友舉例，王又正說防疫做得好就不用戴口罩了，然後被（前）綠委林靜儀說這違反染病防治法，請指揮中心開罰。馬韓柯每天戴口罩，又被綠委說要他們不准戴口罩，把口罩讓出來給需要的。

所以到底是要戴口罩，還是不戴口罩？網友最後說，厲害了我的黨，相信政府相信黨，817的時代說什麼都對！

(中時電子報)