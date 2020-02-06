女研究生小欣（化名）應徵英文家教，與交通大學吳姓研究生相約見面。吳男將小欣帶到自己的套房內企圖猥褻，小欣極力反抗，吳男竟說「妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」，小欣靠著咬傷吳的臉頰才逃出魔掌。一審依強制猥褻罪判吳男1年4月；上訴時吳男改口認罪，高等法院考量他年紀輕、具悔意、無犯罪紀錄，又重新考取研究所應無再犯之虞，改判1年4月、緩刑5年，逃過牢獄之災。

判決書指出，2016年3月吳男上網刊登尋找英文家教訊息，小欣應徵。兩人在咖啡館試教後，晚間近9時前往吳在交大附近的高級出租套房。

兩人獨處讓吳男起色心，以「妳今天有化妝嗎？」、「妳有染過頭髮嗎？頭髮顏色怎麼不一樣？」等語挑逗，並藉機以手撫摸小欣頭髮及肩膀，小欣閃躲、厲聲斥責，並表明要離開，但吳男竟擋住門口，還恫嚇：「妳真的激怒我了，妳繼續這樣的話我就要對妳使用暴力！」、「妳轉過去，我喜歡從背後抱人。」、「妳讓我抱不就沒事了嗎？妳現在這樣抵抗，反而讓我有反應了知道嗎？」。

吳男趁機一手環繞小欣脖子，另一手搓揉她乳房和腰部，小欣憤而咬傷吳的左下臉頰逃出，並以手機傳訊息向男友求救，一同報警，交大將吳退學。

一審吳男律師指稱此案是因吳拒絕小欣追求，而遭設局陷害，法官不採信，判吳1年4月。上訴後吳改口認罪，高院改判1年4月、緩刑5年，需提供240小時義務勞務、參加20小時法治教育。可上訴。

(中時電子報)