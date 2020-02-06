（16:25更新內文）近日全球受到武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情影響，為了避免群聚感染，教育部體育署署長高俊雄和國際組組長許秀玲今天說明相關防疫措施，許秀玲表示目前2、3月賽事有一半如期舉行、一半還在評估及調整，而戶外賽事如自由車環台賽、萬金石馬拉松等照常舉行。

至於球迷眾多的HBL高中籃球聯賽男女子組8強賽，因為攸關參賽選手升學相關權利，比賽將照常舉行，高中體育總會會長胡劍峰表示，會加強場館消毒，要求工作人員戴口罩，這次比賽過程中，在和平籃球館的所有賽事都會有電視轉播，在台北體育館的賽事，也會安排網路轉播，球迷也可以透過轉播支持，呼籲關心國內體育的球迷，盡量多透過轉播收看。

至於進場觀眾人數，高俊雄表示HBL 8強賽有七天，目前傾向採取加油團團進團出的方案，不開放非特定觀眾進場，例如由參賽學校組應援團，在規定區域內為球隊加油，體育署努力執行可行性，也盡量研擬相關方案，也像高中體總會長胡劍峰所言，希望球迷盡量透過轉播力挺球隊。

(中時 )