台鐵意外！莒光號撞行人 湖口=北湖單線雙向行駛 16:082020/02/06 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日（6）下午台鐵510次莒光號進入湖口站時，突然有一行人侵入主線，慘遭撞擊，車上旅客改為2184次搭乘。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（6日）下午2時28分台鐵從新左營開往七堵510次莒光號，在通過湖口站時，突然有一行人侵入行經路線，慘遭撞擊。台鐵表示已通知鐵路警察及119救護單位至現場處理。車上旅客全部換乘2184次，改由湖口往北湖間以東的正線單線雙向行車。 (中時電子報) #台鐵 #湖口 #莒光號 #單線 #雙向 #意外 #行人 也許您會感興趣 推薦閱讀 亡兒喪禮全家悲 下秒本人突現身 08:052020/02/02 日常 肯亞小學下課推擠 14名學童踩踏死亡 05:552020/02/04 國際 高CP值！千元保費可享最高1,200萬保障 11:232020/02/04 財經 台14甲線合歡山路段驚傳火燒車 6旬夫婦燒成焦屍 11:582020/02/04 社會 陸港觀盤－疫情意外干擾 經濟景氣復甦遞延 04:102020/02/06 全球財經 康健人壽終身傷害險 高保額 04:102020/02/06 產業特刊 更新土耳其客機意外 機身斷成三截 一人傷重不治 05:102020/02/06 國際 打造高雄新京站 日勝生催生百億開發效益 12:422020/02/06 財經 海砂屋整修 工人遭掉落天花板砸死 14:542020/02/06 社會 新竹湖口站 男落軌遭莒光號撞死 15:222020/02/06 社會 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 陳時中親跑藥局 這原因買不到口罩 - 生活 不聽勸硬要搭高鐵！ 女遭攔截最後搭救護車回家 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。