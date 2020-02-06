今（6日）下午2時28分台鐵從新左營開往七堵510次莒光號，在通過湖口站時，突然有一行人侵入行經路線，慘遭撞擊。台鐵表示已通知鐵路警察及119救護單位至現場處理。車上旅客全部換乘2184次，改由湖口往北湖間以東的正線單線雙向行車。

(中時電子報)