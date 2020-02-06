無懼武漢肺炎疫情，享譽國際、現定居在巴黎的韓國鋼琴家白建宇，如期來台，現年73歲的他表示，從小到大歷經動盪與波折，包括戰爭與貧困，看見柏林圍牆倒下來，世界一直在變化，「面對瘟疫不需要恐懼，擔憂無用，我這個年紀有個感觸，愛才是最重要的事，全世界的人，要互相保護。」

白建宇認為，「愛」是音樂演奏裡不可或缺的一環，「好比演奏舒曼的音樂，可以從中感覺到愛。他真是一個『複雜』又有點『麻煩』的男人，有很多幻想，想像力很豐富，又有創造力，這些特質，都影響著他的音樂。舒曼的愛，不是那種純粹感性、性感的愛，而是一股來自內心深處湧現的豐沛，是知性的、智性的愛。」

說起舒曼，不能不提到他的鋼琴家妻子克拉拉，一直是舒曼創作的動力來源，白建宇表示，「克拉拉就是舒曼的繆斯女神，兩人在克拉拉還很小的時候就相識，既是師徒，又是伴侶，他們的世界有很強烈的愛，這些生活、關係、生死，都在舒曼的作品裡可以聽見，克拉拉一直到舒曼過世後，都還在演奏、整理他的作品，這是多麼難得可貴的關係。」

與舒曼類似，白建宇也有位藝術上的靈魂伴侶，被譽為韓國三大影后之一的尹靜姬，鋼琴家先生與影后太太，兩人在韓國，是無人不知、無人不曉的藝術夫妻檔，兩人也曾因為差點被北韓特務綁架，而躍上國際版面。

白建宇表示，他與妻子也是命定般的相逢，相知相守，對彼此的專業都有很大的熱情，會互相討論，但屬性不太一樣，兩人在工作上面對的壓力也大不相同。

白建宇說，鋼琴家身上肩負的壓力和演員不一樣，「演員在舞台上，可以不停地移動、走位，但鋼琴家，必須一直坐在那裡，面對可能是上千名觀眾，把音樂呈現給他們，這對我來說，一直是一個很大的責任。」

然而，與妻子相互理解、相伴一生，白建宇仍有個心願想完成，「我一直很想要和太太同台演出，她唸詩、我彈琴，曾經多次建議，但是她太害羞了，和我結婚後就退居幕後，至今只有試過一次，但是不曾真正公開邀請觀眾欣賞我們同台。」

白建宇是韓國最負盛名的鋼琴家，曾拿下布梭尼國際鋼琴大賽的首獎，演出曲目廣泛，第一次來台，是快30年前，而近10多年來，經常受邀來台演出，廣受台灣樂迷喜愛。近期演出將於2月7日在台北國家音樂廳，與NSO國家交響樂團同台演奏舒曼a小調鋼琴協奏曲，指揮為里科・斯卡尼。

(中時 )