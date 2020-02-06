本週六(2/8)00:30，一場傳統好戲將在芬蘭冰球聯賽上演，聯盟排名第二的坦佩雷戰斧踢館聯盟榜首奧盧白鼬，兩隊除了本季有亮眼戰績外，過往也有輝煌歷史，坦佩雷戰斧隊史共奪下10座菁英聯盟冠軍，是聯盟贏得最多冠軍的隊伍，奧盧白鼬不遑多讓也拿了8座冠軍，兩隊更包辦了聯盟過去5個賽季的其中4次冠軍，其宰制力可見一斑。

奧盧白鼬上季在決賽意外不敵海門林納，進攻端嚴重熄火是奪冠失利主因。本季球隊延攬才華洋溢的普利亞維(Jesse Puljujarvi)及拉米柯爾(Juho Lammikko)，兩人過去幾季在NHL皆不順遂，但回到歐洲戰場後火力全開，至今合計已攻下83分，是聯盟最令人聞風喪膽的雙箭頭。防守端方面，前主戰門將韋維萊能(Veini Vehvilainen)選擇赴美發展，但本季加盟的斯洛伐克門神萊巴爾(Patrik Rybar)表現神勇，場均失球僅有1.8球，讓奧盧白鼬在防線無後顧之憂。擁有如此堅強的攻守戰力，也讓奧盧白鼬戰績繼續獨走聯盟。

連續兩季無緣冠軍的坦佩雷戰斧季初勢如破竹，不僅打出開季11連勝，前20場賽事更僅吞2敗，一度在戰績榜上獨占鰲頭。但英雄最怕病來磨，先是主力替補莫雷(Tyler Morley)與維爾塔(Patrik Virta)進入傷兵名單，1月底又傷了球隊得分王庫薩拉(Kristian Kuusela)後，進攻端戰力更大大被削弱。有著季初累積的勝場數，坦佩雷要挺進季後賽不成問題，但隨著季後賽將近，傷兵如果無法及時歸隊，坦佩雷離重返榮耀之路將越來越遠。

前場傷兵滿營使得坦佩雷此役進攻端明顯居於劣勢，但其客場防守效率為聯盟最佳，本季兩場作客奧盧白鼬也都只失2球，強勢的防守應能讓比賽呈現膠著狀態，加上雙方近兩季7次交手，「讓分受讓勝」過盤率高達71%，因此「讓分玩法-主受讓勝」會是最理想的投注選擇。

(中時電子報)