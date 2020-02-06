鐵路警方在高鐵桃園站發現許女行蹤。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

40多歲許姓陸配，5日自浙江寧波返台，按規定需居家自我隔離14天，但許女在未通報衛生單位情況下，6日自行搭高鐵從桃園前往高雄，鐵路警察局接獲通報後，中午在車站將許婦攔下，並帶至站外進行戒護、隔離，下午再由衛生局人員帶走觀察。

據了解，許女日前回娘家過年，5日搭機回到桃園後，在附近飯店投宿，過程均未通報衛生單位，今天中午更自行準備搭高鐵回高雄夫家。

桃市衛生局人員發現許女未依規定聯繫，隨即通知鐵路警察，警方經查詢購票系統後，6日中午12時17分在高鐵桃園站發現許女，立刻將她帶回站外戒護。

許女第一時間表示，自己不知道詳細規定，以為可以回高雄再告知，鐵路警察局則呼籲，目前屬於防疫非常時期，民眾應遵守相關規定，如違反居家隔離及檢疫規定者，最高可從嚴懲處15萬元罰鍰。警方接獲相關疫情通報，將積極協助查處，防制疫情延燒，今後也將持續加強車站站區巡邏、護車勤務，創造安全舒適搭車環境，讓社會大眾安心。

(中時 )