國民黨團日前在立法院正副院長選舉未票票入匭，今天召開首次黨團大會，正式拍板未來違反黨團重大事項決議者，除了罰款、停權外，新增扣點機制，將影響之後會期選擇委員會的權利，讓委員「有感」。詢及是否懲處正副院長選舉投錯票的人，書記長蔣萬安指出，黨團認為要往前看，未來將貫徹黨紀。

國民黨團上午在黨團大會上，檢討正副院長選舉未票票入匭情形，認為此舉重創國民黨與立院黨團形象，接下來的召委選舉至關重要，有人提醒，「召委選舉差一票就豬羊變色」，若再發生沒投對情事，「開除黨籍都應該」，因此務必萬無一失，滴水不漏。

書記長蔣萬安首先說明現行黨團組織運作規則，對具重大爭議事項要求記名表決，無故缺席或表決時不支持，每次開罰1萬元，得連續處罰，每日以5萬為限，每月不超過10萬元；依動員令要求出席表決，持相反意見且不聽勸阻者，開罰1萬5千元，並喪失擔任下會期黨團幹部或召委的資格，情節重大者，報請黨中央議處。

蔣萬安指出，未來讓懲處「有感」，新增扣點機制，每次扣0.1點，每天最多扣0.5點，每個月最多1點，委員會依照政黨比例安排席次，每個委員各自有其想進入的委員會，需依據點數多寡排列優先順序，因此將影響下會期選擇委員會的權利。

詢及是否要懲處正副院長投錯票的人，蔣萬安說「往前看」，接下來將徹底要求監票並貫徹黨紀，第一會期建立制度，往後就貫徹紀律。而黨團也將於下週一舉行議事運作研習營，聚焦媒體論述、立法程序、議事規則與攻防等強化整體作戰力。

會中也收集大家參加委員會的意願表，據悉，財政、經濟、交通十分熱門，呈現僧多粥少狀況，蔣萬安叮嚀如此一來，由於各委員會僅保障2／3名額，後面的名額採抽籤決定，若沒被抽中，可能就無法進入理想的委員會，而不分區立委則要無條件接受黨團安排。

至於優先法案關注面向，除了維持原先的國會改革、婦幼權益、青年參政、勞動權益、環境保護、司法改革外，也增加經濟發展，國民黨山地原住民立委孔文吉力促關心弱勢原住民權益，細部牽動到的法案則將在開議前的立法實務研討會定案。

(中時 )