近年來投信業者普遍整併縮減據點，據經濟部商業司的資料，從民國100年至今，僅有5家投信成立9家分公司，但也有投信逆勢操作。中國信託投信總經理張浴澤6日宣布，中信投信台中分公司正式開幕，該據點籌設一年多，對中信投信在未來發展策略上深具意義。

據投信投顧統計，目前國內有22家投信在台北以外成立分公司，共有48家分公司；從分公司據點來看，台中都是首選，22家投信全數都有台中分公司，其次是高雄(20家)、新竹(3家)、台南(2家)、桃園(1家)，不過，據經濟部商業司的資料，近十年僅有5家投信成立9家分公司，而中國信託投信是近3年多來、唯一擴點的投信。

張浴澤指出，看好中部地區發展潛力，2019年中國信託金融控股公司旗下包括中信銀行、台灣人壽、中信證券、台壽保產物保險公司、台壽保資融等陸續於台中設立旗艦分行或分公司，致力於在大台中地區打造一站購足式之金融服務模式，期待在中信投信加入在地經營服務網絡後，提供予客戶的金融服務板塊將更趨完整。

張浴澤指出，中國信託投信2019年，無論是資產管理規模或是受益人數，都大幅度成長。主要歸因於2018年第四季起致力於ETF商品發行，陸續推出2檔陸股ETF與11檔債券ETF，目前總管理資產規模也超過3000億元。

張浴澤指出，決議成立台中分公司，主要考量業務快速成長，無論是合作推廣ETF的證券業者，或投資型保單連結基金的壽險業者，其在中南部的業務量均在50%以上，為貼近市場、就近服務客戶需求，未來台中分公司主要配置通路服務業務人員，服務範圍除大台中地區外，亦擴及南部地區。

張浴澤認為，台中分公司的設立，對中信投信的業務發展可謂如虎添翼，也提供投資人更近距離、在地化的接觸。展望2020年，旗下的ETF系列仍為推廣的重點，希望可以讓更多民眾了解這項在國際上掀起浪潮的產品優勢，並懂得如何加以運用。在境外的總代理法盛系列基金部份，也持續洽談更多銷售通路，提供給投資人更多元、有效的解決方案。

(工商 )