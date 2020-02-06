新安東京海上產險表示，目前陸委會已宣布大陸旅遊警示燈號調升為「紅色」，該公司所有旅平險及旅遊不便險等相關商品均持續提供投保(含大陸的旅綜險)。

武漢肺炎自爆發以來疫情持續升溫，連帶打亂及影響到眾多國人近期出國差旅行程。新安東京海上產險表示，鑑於全球經濟快速發展及地球村效應，跨國旅遊及商務往來等活動仍絡繹不絕，在疫情仍嚴峻下，為讓有必要性出國行程的國人更心安，仍接受所有赴各地區洽公旅遊的民眾投保旅平險及旅遊不便險，同時也建議國人在出行期間除做好自我防護措施外，更應該及早做好相應的風險管理，務必投好投滿相關旅行綜合保險。

新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉表示，目前陸委會已宣布大陸旅遊警示燈號調升為「紅色」，其他國家尚無調升狀況，但仍強烈建議若近期有出國規畫的民眾能在行前選擇投保旅平險及不便險，若投保當時，預計前往的國家尚未被列為疫區，屆時如有因疫情導致班機取消或延誤達4小時以上，即可向保險公司依照保單條款申請理賠。

呂文泉說，另旅平險若有加保海外突發疾病住院醫療、緊急救援，該公司也不會因武漢肺炎除外不保，只要符合海外突發疾病門診及住院醫療保險，出發前180天，無該疾病之就診紀錄及緊急救援的保障項目，同樣可依照保單條款之約定申請理賠。

新安東京海上產險更提醒民眾出國前應盡早規劃投保足額的旅平險及旅遊不便險等保險，尤其目前全球聞「疫」色變之下，為旅遊或出差行程多添一份「心安」的保障。

(工商 )