對農曆春節期間孩子收到的壓歲錢，多數父母會協助孩子進行一些理財規劃，除可讓孩子從中學習理財，也是累積孩子未來教育基金的好時機，台新銀行針對YBO（Young Banker Officer）兒童會員推出「三分法」紅包規劃，即開設銀行帳戶讓孩子學習儲蓄、運用銀行存款專案教育孩子複利概念、部分資金投入理財養成獲利與風險觀。

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平表示，父母為孩子建立理財觀念時，可依照他們的成長階段，逐步進行機會教育。例如新手爸媽的孩子年紀還小，可先幫孩子開立獨立帳戶，從小培養儲蓄、記帳的觀念。當孩子逐漸長大到國中階段，可一同討論定存、投資等理財方式，讓孩子了解定存的複利觀念及簡單理財商品等工具。也可利用台新銀行創新推出的家庭會員結合兒童會員，協助全家人進行理財與傳承需求規劃。

史筱平指出，父母可幫孩子開立YBO兒童帳戶後，將壓歲錢存入帳戶或進行理財規劃。若是定期定額投資購買基金，建議選擇有手續折扣之銀行，讓資金發揮更大的效益，協助累積未來教育基金。台新銀行近期針對YBO兒童會員推出的「YBO 2全其美方案」，27日前會員定期定額新申購「限定優惠基金」，可獲不限申購筆數手續費終生二折優惠。

台新銀行同時打造家庭會員結合兒童帳戶機制，針對全家人的各生涯階段打造個人化資產配置建議，協助父母親培養孩子理財觀念。史筱平說明，該行的用心，2019年獲得多項國內外大獎肯定，包括The Digital Banker「最佳下一世代服務推薦獎」、The Asset「最佳下一世代財富管理經理人獎」、國家品牌玉山獎「最佳產品獎」等，是客戶最佳的智慧好夥伴。

(工商 )