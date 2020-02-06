衛福部長陳時中今（6）日宣布，國內新增2位確診案例，屬於境外移入，截至目前累計確定病例數共13人。

陳時中說，這位男性1月17日從武漢前往大連，2月2日回台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，4日就醫，今天確診。另一位是女性長住武漢，1月21日從武漢經深圳回台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，4日就醫，今天確診。但好消息是第一例確診案例已經出院。

對於台灣停止所有郵輪靠港，由於明天預計有一艘寶瓶星號原訂停靠，有上千名台灣旅客在船上，陳時中說，有台灣人的話，會儘量希望可以回來，但要做好居家檢疫，指揮中心會再討論。

至於武漢台商，陸委會處長蔡志儒說，下一波名單正與陸方溝通中，將會循既有立場，希望在大陸沒有生活支持系統（也就是短期出差、旅遊等）、老弱、有長期特殊用藥需求或有重大疾病等人，可以優先返台。下一波名單不僅要提升檢疫程度，返台旅客名冊兩岸雙方要達成一致，也要在台灣準備充足的情況下，來推動台商返台。

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