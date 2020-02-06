今天起，口罩實名販售正式上路，行政院副院長陳其邁今天在臉書提醒民眾購買口罩四大重點，包含哪天可以買、去哪裡買、身體健康的民眾不必隨時戴口罩，和利用「口罩供需資訊平台」，可以即時、便利的查詢到健保藥局及口罩數量。

四大重點分別是：

一、哪天可以買？以身分證「尾數」分流：奇數每周一、三、五買，偶數每周二、四、六買（0是偶數），周日則大家都可以買。

二、去哪裡買？帶本人健保卡到健保特約藥局購買。可買兩副口罩（10元、不開發票），七天內不得重複購買，可多持一張健保卡替親友購買，規則相同。

三、身體健康的民眾不必隨時、一直戴口罩，珍惜口罩資源，可讓更多需要的人買到。

四、請大家幫忙把這個網址https://mask.pdis.nat.gov.tw/分享給「有需要購買口罩的人」。利用這個網站，可以即時、便利的查詢到健保藥局及口罩數量喔！

(工商 )