奇力新集團公告1月份營收，達新台幣12.56億元，月減6.97％、年減12％。

從三家電感公司來看，奇力新公司1月營收為4.82億元，較上月營收衰退 9.38％，較去年同期成長 0.94％。 美磊公司 1 月營收為 2.11 億元，較上月營收衰退 17.07％，較去年同期衰退20.49％。 美桀公司 1 月營收為 1.20 億元，較上月營收衰退 12.74％，較去年同期衰退6.86％。

旺詮 1 月營收為2.73億元，月減12.61％，年減20.47％，負成長原因同樣受農曆春節假期及武漢肺炎疫情影響出貨力道，延續年前接單持續上揚及電阻缺貨潮，再加上中國區延後復工之影響，推斷復工後的需求將持續吃緊，旺詮有別於其它競業，75％的產能佈建於馬來西亞廠，已將風險分散。

馬來西亞廠的產能積極逐步增加，中國區域的廠區也準備好各項防疫措施，以利復工後衝刺最高的產能，滿足客戶需求。

(工商 )