禾伸堂（3026）自結一月份合併營收約為新台幣（以下同）10.81億元，較去年12月增加8.3％，但較去年同期減少1.96％。

禾伸堂強調，被動元件生產廠區均在台灣，因此生產不受武漢肺炎影響，目前工廠產出一切正常，禾伸堂也會謹慎觀察後續市場變化，全力支援客戶需求。

(工商 )