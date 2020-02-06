禾伸堂1月營收10.81億元 月增8.3％ 16:112020/02/06 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結一月份合併營收約為新台幣（以下同）10.81億元，較去年12月增加8.3％，但較去年同期減少1.96％。 禾伸堂強調，被動元件生產廠區均在台灣，因此生產不受武漢肺炎影響，目前工廠產出一切正常，禾伸堂也會謹慎觀察後續市場變化，全力支援客戶需求。 (工商 ) #禾伸堂 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 鴻海復工生變？美媒曝恐被這事拖延2周 - 財經 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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