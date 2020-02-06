受到武漢肺炎疫情影響，大陸每年3月中上旬最重要的活動全國兩會可能無法如期召開，傳全國人大會議可能延期。

路透引述多位知情人士說法，因為目前評估下，疫情不太可能在3月前被遏制住，故全國人大延期成為討論選項之一，但目前仍是以如期召開會議作為主要努力方向。

大陸在每年3月上半個月召開全國人大以及政協會議，全大陸最具影響力的人士都將聚集北京，在兩會期間進行立法、給出政策建議，國務院也會在該時期公布全年主要經濟目標。

(工商 )