迪麗熱巴、高偉光在《三生三世枕上書》組「鳳東CP」，一場醉酒抱美人的戲，高偉光男友力爆棚的一把摟住迪麗熱巴，讓女方嬌羞連連。其實拍攝現場，迪麗熱巴虧男方「抱不起來」，原來先前高偉光試過公主抱她，卻抱不起來，高偉光拍攝此場戲前還各種拉筋，誓言要雪恥，卻抱出滿頭「愛液」，額頭都出汗了！

《枕上書》迪麗熱巴與高偉光「灑糖」不手軟，高偉光癡情並親吻她額頭，眼裡心裡充滿愛說，「你是本王的美人，在民間就是夫妻。」又霸道對她說，「你剛的模樣本王很喜歡，今夜讓本王留下來好嗎？」隨即吻上迪麗熱巴，還解了她的衣扣，讓迪麗熱巴臉紅到不行。

迪麗熱巴（左）《三生三世枕上書》癡愛高偉光。（圖／WeTV提供）

有趣的是，兩人拍攝吻戲時，高偉光想一次拍攝過關，拍攝前透露，「開了笑場的先河就過不了了。」沒想到竟一語成讖，當他深情對望迪麗熱巴時，女方因肚子咕嚕咕嚕叫，頻頻笑場，讓高偉光好氣沒好笑說，「快退回去看兩遍。」好在兩人終於吻上，網友笑說，「這36萬年的單身狗這次終於親上了！」

此外，《枕上書》劇情將開虐，迪麗熱巴飾演的鳳九為了要協助高偉光飾演的東華帝君完成「歷劫」任務，不惜欺騙他自己有心上人，更與侍衛出宮遊玩，引來高偉光大吃飛醋，導致兩人感情心生嫌隙。

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(中時電子報)