台灣首例確診武漢肺炎的女台商痊癒了！目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，即將出院之際，她也特地錄了7分鐘的語音，並親手寫了一封信傳達感謝。女台商表示，看到陳時中部長在記者會中落淚，頓時間滿滿的感慨，因為她是第一例，打破台灣的0，對此感到非常的抱歉。

中央流行疫情指揮中心6日宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、3次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前個案恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院，將會全程護送她返家，並建議後續居家自主健康管理、定期回診、有症狀通知醫院。

雖不願意曝光個人隱私，但女台商還是想跟社會說點話，因此錄下這段7分鐘的語音，另也提供一封親筆信，內容敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對第一線人員表達最大的感謝與敬意。

女台商手寫信全文。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

手寫信全文：

「沒有任何一個人想要生病」當我看到陳部長在新聞上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，你辛苦了！謝謝你們！

您試想：明明知道有被傳染、會有危險的事，你會去做嗎？但第一線的護士、防疫人員，為了要治療我、要幫助我，他們卻必須接觸我、面對我，甚至天冷了為我多拿一床被子、幫我拿熱水、飯冷了微波了、熱了才為我送過來，我的嘴唇裂了，馬上幫我連絡醫生幫我拿藥、拿棉棒。醫生也不厭其煩的為我說明我的病情，給我鼓勵，真的真的真的非常非常非常的謝謝你們。

在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在回台前知道感冒，由於一直沒有發燒，所以也只是想回來看個醫生就會沒事，所以依照自己早就做好的計畫回來過節，下機前聽到飛機的廣播，說有不舒服要告知空服人員，我想自己感冒加上有點喘，就主動告知。說真的，沒有想到就這樣，這個年在醫院過，但也因為這樣，也救了自己一命，也沒有危害到身邊的人，想想如果自己沒說，走出機場，那後果……

當21日得知確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，完全嚇呆了，謝謝家人從我住院，雖然回來一直沒法見到，但一直在醫院陪我，給我送三餐，給我最大的精神支柱，當然還有身邊的好朋友們一直給我鼓勵，真的非常感恩，謝謝你們。

在台灣，其實真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點、感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管局及所有的醫療團隊，謝謝你們，太感恩了！

(中時電子報)