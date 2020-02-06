武漢肺炎情持續延燒，中國所有醫護人員全力防疫，就有網友轉貼了一張照片，一名來自湖北武漢天門醫院的護士，臉上滿是被防護罩勒過的痕跡，額頭上還有幾滴汗水，搭配上溫柔的微笑，讓網友看了大讚是「最美麗的一張笑臉」。

一名網友在微博上PO文，「這張臉讓人看到，人類面對天翻地覆的災變，面對苦難，在長時間堅持戰鬥崗位的疲勞下，在無期限的忍耐中，在重壓之下，在危險面前，是如何用純真的笑容，展示對死亡和虛無的巨大輕蔑的！」附上一張照片，照片中的護士臉上滿是被防護罩勒過的痕跡，額頭上還有幾滴汗水，但她的嘴角卻是上揚的，面帶微笑。

許多網友看到這張照片，紛紛留言「最美笑容」、「她在笑，我想哭」、「太美了」，也有人大讚她是「戰疫第一線的美麗戰士」，並向所有醫護人員致敬；也有人呼籲，若此時此刻只有恨，恐怕沒人能支撐下來，能讓所有人心懸一線並同仇敵愾的，是對生的眷戀。

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(中時電子報)