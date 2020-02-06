土耳其4日、5日發生雪崩，2起間隔不到24小時，造成38人死亡，75人受傷。據了解，救難隊在第一場雪崩救出部分民眾，沒想到搜救期間突然又發生雪崩，導致人員當場被活埋。土耳其內政部長蘇伊魯（Suleyman Soylu）表示，由於大雪讓他們不得不暫停搜救行動，會視情況繼續。

根據BBC報導，土東多山的萬恩省（Van）巴赫奇薩賴縣（Bahcesaray）4日發生雪崩，造成5人死亡，7人獲救；當救難人員搜救2名失蹤者期間，第二場雪崩突然發生，將大批人員活埋。

土耳其災難與緊急事務管理局（AFAD）表示，在積雪中找到33具遺體，死者包括8名憲兵、3名警衛、3名消防員以及9名志願者；內政部長蘇伊魯則指出，由於大雪一直下，加上地形複雜，不得不先撤出車輛、停止搜救工作，會視天氣狀況重啟救援行動。

從公布的影片中可以看見，氣候相當惡劣，至少有3輛車被掩埋，而救難人員就站在陡峭的斜坡，在大風雪中用鐵鏟將被掩埋的車輛挖出。

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(中時電子報)