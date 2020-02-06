繼中國央行大舉挹注流動性之後，中國政府稍早前宣布調降對部分美國進口商品實施的關稅，受此激勵，周四南韓KOSPI指數大漲2.88%，收在2,227.94點，創下15個月來最大單日漲幅。分析師表示，這使美中兩國將進一步調降關稅的預期升高。韓元漲0.99%，收在1,179.8兌一美元。

(時報資訊)