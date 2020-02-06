《韓股》陸降美進口商品關稅，韓股飆升近3％ 16:142020/02/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼中國央行大舉挹注流動性之後，中國政府稍早前宣布調降對部分美國進口商品實施的關稅，受此激勵，周四南韓KOSPI指數大漲2.88%，收在2,227.94點，創下15個月來最大單日漲幅。分析師表示，這使美中兩國將進一步調降關稅的預期升高。韓元漲0.99%，收在1,179.8兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股漲0.77％ 12:162020/02/05 財經 《韓股》看好陸出手救經濟，韓股收漲0.36％ 15:232020/02/05 財經 《韓股》美股創新高，韓股大漲近2％ 12:162020/02/06 財經 中美釋利多 持續排除加徵關稅 12:432020/02/06 財經 陸大減對美加徵關稅50％ 人民幣急升 13:332020/02/06 財經 財經熱門新聞 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 即時 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 即時 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。