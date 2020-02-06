友達(2409)今天舉行法說會，新型冠狀病毒導致大陸延後開工，友達董事長暨執行長彭（又又）浪指出，雖然春節期間友達大陸廠沒有停工，仍有庫存因應市場所需，但面臨供應商、客戶還沒有復工，以及大陸各地政府對運輸嚴格管制等三大挑戰，武漢疫情影響是正面或負面，還要看復工後狀況，目前尚無法斷定。

彭（又又）浪表示，2019年在大陸產能集中開出後，電視、手機面板成長都相對疲弱，車用面板還呈現負成長，整體需求面不佳，供需相當嚴峻，也導致面板價格大幅下滑，全年虧損作收。不過，去年第4季面板產業露出曙光，主要來自面板同業關廠、更換產線、暫停投資計畫等動作，且貿易戰有趨緩，配合年底終端旺季銷售比預期好，部分面板價格有止跌回升。

彭（又又）浪認為，2020年韓國同業減產或停產讓短期供需有些改善，惟大陸還是有新產能開出，較好的消息是今年有歐洲盃及及東京奧運兩大賽事會刺激需求。長期來看，面板供過於求沒有太大改變，目前只是短時間調整，尤其大宗產品還在供過於求，所以因應市場逆風，友達這兩年價值轉型不會停止。

對於新型冠狀病毒影響，友達的蘇州、昆山、廈門都有生產據點，春節間維持生產，沒有停工、也沒有復工問題。但供應商、客戶復工延後，且運輸也受到影響，對原物料、成品、生產出貨、銷售都有衝擊，若疫情不能短期控制，材料跟運輸狀況不順，就會對接下來的業績衝擊較大。

友達預期第1季大尺寸面板出貨季減5％，平均出貨單價ASP增加5％，中小尺寸面板出貨季減15％，產能利用率略高於去年第4季的近90％。對於首季預期，彭（又又）浪表示，大部分城市下周一才復工，友達盡量反映第1季預測，但還沒完全評估。

(時報資訊)