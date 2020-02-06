十銓(4967)國內第一次有擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，本次辦理競價拍賣數4,250張，參與投標投標單筆數計470筆，合格標單共444筆，今天完成開標作業，並全部順利拍賣成功。

本次最低得標價格：110.70元，最高得標價格：119.60元，得標加權平均價格：112.21元，公開承銷價格訂為112.21元。

(時報資訊)