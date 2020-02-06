《半導體》十銓國內有擔保轉換公司債承銷價格112.21元 16:142020/02/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 十銓(4967)國內第一次有擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，本次辦理競價拍賣數4,250張，參與投標投標單筆數計470筆，合格標單共444筆，今天完成開標作業，並全部順利拍賣成功。 本次最低得標價格：110.70元，最高得標價格：119.60元，得標加權平均價格：112.21元，公開承銷價格訂為112.21元。 (時報資訊) #十銓 #競價拍賣 #承銷 也許您會感興趣 推薦閱讀 21歲黑馬凱寧 澳網封后 04:102020/02/02 運動天地 11檔當沖量高股 表現兩極 04:102020/02/03 證券．權證 《半導體》台積電開紅盤3天跌21元、市值降至8.09兆元 09:432020/02/03 財經 Forever 21 8,100萬美元變賣資產 19:512020/02/03 財經 11檔投信回補 空翻多 04:102020/02/04 證券．權證 菜鳥開殺戒 暴龍11連勝 04:102020/02/04 運動天地 02／05-02／11星座占星【約瑟夫占星】：射手氣勢紅、雙子事業旺 08:062020/02/04 運勢 小馬哥遭影后賞巴掌 跨刀GIVENCHY廣告超爆笑 16:172020/02/04 消費 誰說延後開學很開心？11歲「小嘉玲」吳以涵反應超崩潰 22:022020/02/05 娛樂 《業績-半導體》廣穎去年11~12月每股賺0.21元 10:512020/02/06 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 鴻海復工生變？美媒曝恐被這事拖延2周 - 財經 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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